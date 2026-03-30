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Propos violents et misogynes

«La policière a fait preuve d'un calme exemplaire» -Dominic Roberge

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Entendu dans

La commission

le 30 mars 2026 13:29

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
«La policière a fait preuve d'un calme exemplaire» -Dominic Roberge
Une vidéo d'un automobiliste qui insulte violemment une policière du SPVM lors d'une intervention en juin 2025 est devenue virale au cours des derniers jours. / Henry Saint John / Adobe Stock

Une vidéo d'un automobiliste qui insulte violemment une policière du SPVM lors d'une intervention en juin 2025 est devenue virale au cours des derniers jours.

Le président de l'Association des policières et policiers provinciaux du Québec, Dominic Roberge, a dénoncé l'intensité «particulièrement élevée» des propos misogynes et dégradants tenus par l'individu. Il a tenu à saluer le «sang-froid exemplaire» de l'agente qui, malgré des menaces de mise en esclavage et des insultes sexistes, a maintenu un professionnalisme remarquable.

Écoutez le président de l'Association des policières et policiers provinciaux du Québec, Dominic Roberge, commenter la vidéo virale.



«Imaginez sur une carrière quand ça fait 5 ans, 10 ans, 15 ans de patrouille que des gens entendent ça au quotidien [...] ça finit que ça use, ça finit que c'est un poids psychologique qui traîne dans leur travail, ça laisse des traces.»

Dominic Roberge

L'incident relance le débat sur l'absence de règlement municipal à Montréal pour pénaliser les insultes envers les agents de la paix, contrairement à d'autres villes québécoises.

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