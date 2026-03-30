Propos violents et misogynes

Une vidéo d'un automobiliste qui insulte violemment une policière du SPVM lors d'une intervention en juin 2025 est devenue virale au cours des derniers jours.

Le président de l'Association des policières et policiers provinciaux du Québec, Dominic Roberge, a dénoncé l'intensité «particulièrement élevée» des propos misogynes et dégradants tenus par l'individu. Il a tenu à saluer le «sang-froid exemplaire» de l'agente qui, malgré des menaces de mise en esclavage et des insultes sexistes, a maintenu un professionnalisme remarquable.

Écoutez le président de l'Association des policières et policiers provinciaux du Québec, Dominic Roberge, commenter la vidéo virale.





