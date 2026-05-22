Zone rouge cet été

Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez s'entretiennent avec Yvan Cliche, expert en énergie, au sujet de la crise dans le golfe Persique qui fait craindre une pénurie physique de pétrole pour l'économie mondiale.

Alors que l'Agence internationale de l'énergie évoque une entrée en «zone rouge» en raison de l'épuisement progressif des réserves stratégiques, le prix du baril pourrait grimper jusqu'à 150 $, voire 200 $.

À la pompe, un prix de l'essence dépassant les 2,50$ n'est plus à exclure.

Face à cette instabilité chronique du Moyen-Orient, l'Ouest canadien apparaît de plus en plus comme un fournisseur d'énergie stable et recherché à l'échelle internationale.

Écoutez Yvan Cliche, expert en énergie au CÉRIUM, expliquer le tout vendredi midi à La commission.