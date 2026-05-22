Plusieurs millions tués chaque année au Canada

Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez reçoivent Jean-Sébastien Guénette, DG de QuébecOiseaux, pour démystifier l'impact des chats sur la faune ailée.

Il explique que les chats tuent environ 100 millions d’oiseaux par an au Canada, selon des études récentes, bien que l’intervalle d’estimation varie de 20 à 200 millions.

Des solutions comme les colliers à clochettes (40 % d’efficacité) ou multicolores (88 % d’efficacité) existent pour réduire la prédation.

Écoutez Jean-Sébastien Guénette, Directeur général de QuébecOiseaux, expliquer le tout, vendredi à La commission.