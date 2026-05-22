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Désigné «personnage historique du Québec»

Hommage à Gilles Villeneuve, icône de la course automobile

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Entendu dans

La commission

le 22 mai 2026 13:02

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Hommage à Gilles Villeneuve, icône de la course automobile
Un homme travaille dans son atelier mécanique à Rome, devant l'affiches du pilote de Formule 1 Gilles Villeneuve. / (AP Photo/Gregorio Borgia)

Dans cet extrait, Nathalie Normandeau salue la décision de la première ministre Christine Fréchette de désigner Gilles Villeneuve comme «personnage historique» du Québec. 

Luc Ferrandez en profite pour rappeler la mémoire d'Édouard Fabre, premier Québécois à avoir remporté le marathon de Boston en 1915.

Les animateurs évoquent ensuite la trajectoire fulgurante de Villeneuve, tragiquement décédé en 1982, et son rayonnement international continu.

Enfin, les commissaires abordent le Conseil national de la CAQ à venir, sous le thème Notre Québec, notre avenir, marqué par un certain optimisme à la suite de récents sondages favorables.

Écoutez les commissaires Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez discuter de tout cela, vendredi midi.

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