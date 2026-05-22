Québec veut repenser sa gouvernance avec le privé

Le ministre des Affaires municipales, Samuel Poulin, annonce la tenue d'états généraux le 24 juin à Québec pour s'attaquer à la crise et à l'explosion des coûts des infrastructures publiques.

Le ministre souhaite revoir la gouvernance et mise sur la réplicabilité des plans et la participation active du secteur privé pour optimiser les dépenses.

Les citoyens et le milieu des affaires sont invités à soumettre leurs idées sur le site de Consultations Québec.

Nathalie Normandeau conseille au ministre de prêcher par l'exemple en simplifiant d'abord la structure de ses propres programmes ministériels...

Écoutez Samuel Poulin, ministre des Affaires municipales, expliquer le tout vendredi midi à La commission.