Marché de l'emploi

Rudy Humbert, PDG du Réseau des carrefours jeunesse-emploi du Québec, analyse la dégradation rapide du marché du travail pour les jeunes, qualifiant la situation de «tempête parfaite».

En raison du ralentissement économique, le Québec est passé en deux ans d'une pénurie de main-d'œuvre à un surplus de chômeurs.

Les jeunes diplômés font face à l'absence de création d'emplois et à l'impact de l'intelligence artificielle sur les postes d'entrée.

Ce contexte génère une profonde détresse psychologique et précarité chez les jeunes.

M. Humbert appelle à une modernisation urgente des politiques publiques et à un meilleur soutien aux entreprises pour l'intégration de cette génération.

Écoutez Rudy Humbert, PDG du Réseau des carrefours jeunesse-emploi du Québec, à La commission vendredi.