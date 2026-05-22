Complexes et standards de beauté

Le premier «Bald Fest», un événement pour célébrer les hommes chauves s'est tenu le 14 mai dernier au quartier Soho à Londres. Un mouvement qui prône la libération, l’acceptation de soi et la diversité des standards auprès de la gent masculine.

Le chroniqueur et entrepreneur Nicolas Duvernois partage sa réalité d'homme chauve et offre ses réflexions sur ce mouvement et sur l'exposition à des standards de beauté inatteignable sur les réseaux sociaux.

Écoutez le chroniqueur Nicolas Duvernois et sa conjointe Karolyne discuter de ce mouvement, vendredi, à La commission.