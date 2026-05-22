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Complexes et standards de beauté

«Bald Fest»: un festival pour célébrer les hommes chauves à Londres

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Entendu dans

La commission

le 22 mai 2026 14:47

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau

et autres

«Bald Fest»: un festival pour célébrer les hommes chauves à Londres
Nicolas Duvernois / Cogeco Média

Le premier «Bald Fest», un événement pour célébrer les hommes chauves s'est tenu le 14 mai dernier au quartier Soho à Londres.  Un mouvement qui prône la libération, l’acceptation de soi et la diversité des standards auprès de la gent masculine.

Le chroniqueur et entrepreneur Nicolas Duvernois partage sa réalité d'homme chauve et offre ses réflexions sur ce mouvement et sur l'exposition à des standards de beauté inatteignable sur les réseaux sociaux.

Écoutez le chroniqueur Nicolas Duvernois et sa conjointe Karolyne discuter de ce mouvement, vendredi, à La commission.

«Cette révolution de s'accepter soi même, c'est le syndrome de l'économie de l'image. [...] Aujourd'hui, ce sont vraiment les hommes qui sont exposés [modèles de standards de beauté]. Il faut que tu sois grand, que tu sois beau, que tu sois musclé, mais pas trop. La peau parfaite, la barbe parfaite, les cheveux sont parfaits. C'est vraiment l'obsession de la performance.» 

Nicolas Duvernois

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