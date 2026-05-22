Imbroglio référendaire

Les commissaires reviennent sur la déclaration de la première ministre de l'Alberta, Danielle Smith, qui affirme vouloir que sa province reste dans le Canada, tout en critiquant une décision de justice récente qui bloquerait le recours à un référendum sur l'indépendance de la province de l'Ouest.

L'expert en sciences politiques Jean-Christophe Boucher explique que le gouvernement albertain planifie une question référendaire complexe pour ménager à la fois les électeurs fédéralistes et les militants séparatistes.

Bien que le camp souverainiste ne récolte actuellement que 27 à 30 % des intentions de vote, M. Boucher note que ce mouvement, principalement ancré dans les régions rurales, partage plusieurs similitudes idéologiques et entretient des liens directs avec la mouvance MAGA aux États-Unis.

Écoutez Jean-Christophe Boucher, professeur agrégé, Département des sciences politiques à l'Université de Calgary, expliquer le tout, vendredi à La commission.