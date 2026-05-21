Les deux parties renoncent à aller en appel

Fin d’une longue bataille judiciaire, alors que Gilbert Rozon versera finalement un montant total de 930 000 $ aux neuf femmes qui l’avaient poursuivi au civil.

Il renonce ainsi à son droit de faire appel du jugement, lui qui avait été condamné au terme d’un procès civil le 31 mars dernier à payer 880 000$ pour avoir agressé sexuellement huit des neuf demanderesses.

Selon un communiqué, publié mercredi par le cabinet d’avocats des plaignantes, l’homme d’affaires devra d’abord payer ce montant accordé par le tribunal, puis verser 50 000$ supplémentaires d’ici le 18 juin.

Ce montant additionnel est destiné à Marylena Sicari, qui n’avait pas réussi à satisfaire le fardeau de la preuve.

En échange, l’entente prévoit que les deux parties renoncent à porter le jugement en appel.

Écoutez la chroniqueuse Bénédicte Lebel aborder le tout, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Autres sujets traités: