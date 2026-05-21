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Les deux parties renoncent à aller en appel

Agressions sexuelles: Gilbert Rozon versera un montant total de 930 000$

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 21 mai 2026 06:02

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Bénédicte Lebel
Bénédicte Lebel
Agressions sexuelles: Gilbert Rozon versera un montant total de 930 000$
Affaires judiciaires et faits divers avec Bénédicte Lebel / Cogeco Média

Fin d’une longue bataille judiciaire, alors que Gilbert Rozon versera finalement un montant total de 930 000 $ aux neuf femmes qui l’avaient poursuivi au civil.

Il renonce ainsi à son droit de faire appel du jugement, lui qui avait été condamné au terme d’un procès civil le 31 mars dernier à payer 880 000$ pour avoir agressé sexuellement huit des neuf demanderesses.

Selon un communiqué, publié mercredi par le cabinet d’avocats des plaignantes, l’homme d’affaires devra d’abord payer ce montant accordé par le tribunal, puis verser 50 000$ supplémentaires d’ici le 18 juin. 

Ce montant additionnel est destiné à Marylena Sicari, qui n’avait pas réussi à satisfaire le fardeau de la preuve.

En échange, l’entente prévoit que les deux parties renoncent à porter le jugement en appel.

Écoutez la chroniqueuse Bénédicte Lebel aborder le tout, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Autres sujets traités:

  • Trois adolescents ont été arrêtés pour l'enlèvement d'un homme en Beauce;
  • Un message de la police de Montréal à propos des manifestations de célébration autour des matchs des Canadiens.

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