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Service de prévention de la fraude

Une nouvelle technique de fraude téléphonique cible les clients de Desjardins

par 98.5

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Entendu dans

Radio textos

le 22 mai 2026 10:26

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Une nouvelle technique de fraude téléphonique cible les clients de Desjardins
Marie-Eve Tremblay / Cogeco Média

L'expert en cybersécurité André Charbonneau a lui-même failli mordre à l'hameçon lors d'un appel frauduleux imitant à la perfection le service de prévention de la fraude de Desjardins.

Contrairement aux stratagèmes habituels, les fraudeurs n'ont créé aucun sentiment d'urgence, s'exprimant dans un français impeccable avec un accent québécois, tout en affichant le véritable numéro de l'institution financière grâce à la modification de l'afficheur.

L'appelant s'est montré tellement détaché qu'il a même suggéré à M. Charbonneau de se rendre en succursale s'il avait des doutes, une ruse psychologique hautement efficace pour gagner sa confiance.

Écoutez l'expert en cybersécurité André Charbonneau aborder le tout, vendredi matin, à l'émission de Marie-Eve Tremblay.

M. Charbonneau a finalement raccroché lorsque le fraudeur lui a demandé son numéro de carte de débit pour «corroborer» son identité afin de procéder à une authentification par la voix.

Après vérification en succursale et auprès du véritable service de la fraude, l'institution lui a confirmé qu'il s'agissait d'une tactique très évoluée et bien rodée.

Desjardins rappelle qu'il ne faut jamais se fier à l'afficheur et qu'au moindre doute, il est préférable de raccrocher et de rappeler soi-même le numéro officiel.

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