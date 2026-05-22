Une ORL y va d'une mise en garde

La saison du barbecue bat son plein, mais un accessoire commun pourrait transformer votre festin en cauchemar médical. Les brosses à poils métalliques représentent un risque sérieux pour la santé, comme le rappelle une mise en garde partagée par l'oto-rhino-laryngologiste Nadia Hagenimana.
Les poils de métal de ces brosses peuvent se détacher, rester collés à la grille, puis se loger dans les aliments.
Écoutez le chroniqueur réseaux sociaux Frédéric Labelle faire le point avec la médecin spécialiste, vendredi, à Lagacé le matin.
«Une fois avalée, cette petite fibre-là, elle peut se coincer dans la gorge, dans les amygdales, la base de la langue, l'œsophage ou même perforer les tissus. J'en ai déjà vu une qui avait migré de la base de la langue jusque dans le cou.»