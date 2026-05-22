Une ORL y va d'une mise en garde

La saison du barbecue bat son plein, mais un accessoire commun pourrait transformer votre festin en cauchemar médical. Les brosses à poils métalliques représentent un risque sérieux pour la santé, comme le rappelle une mise en garde partagée par l'oto-rhino-laryngologiste Nadia Hagenimana.

Les poils de métal de ces brosses peuvent se détacher, rester collés à la grille, puis se loger dans les aliments.

Écoutez le chroniqueur réseaux sociaux Frédéric Labelle faire le point avec la médecin spécialiste, vendredi, à Lagacé le matin.