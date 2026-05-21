Enquête de l’Institut de la statistique du Québec

Près d’un Québécois sur deux estime que son ménage n’a pas les moyens de faire face à certaines dépenses courantes, selon une enquête menée par l’Institut de la statistique du Québec.

Si certains affirment se priver de loisirs, d’autres soulignent ne pas pouvoir se permettre d’aller chez le dentiste ou de faire réparer ou remplacer un appareil électroménager.

Écoutez Alexandre Leblond, chroniqueur économique, en discuter jeudi, au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.