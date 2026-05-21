Insectes qui causent la maladie de Lyme

Depuis plusieurs années, les autorités en matière de santé publique alertent la population québécoise sur les dangers liés aux piqûres de tiques et à la maladie de Lyme qu’elles peuvent engendrer.
Comment ces insectes progressent-ils un peu partout au Québec? Et pourquoi sont-ils si nombreux?
Écoutez Jade Savage, professeure titulaire au département de biologie et de biochimie de l'Université Bishop's, se pencher sur le sujet, jeudi, au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.
«C’est un phénomène qui semble vraiment s’accélérer dans les dernières années. La tique à pattes noires est arrivée au Québec il y a quand même au moins une quinzaine d’années et, depuis, elle a vraiment tendance à élargir son aire de distribution. Son aire de répartition s’est vraiment agrandie. Aussi, dans les endroits où elle est installée depuis plusieurs années, on semble noter qu’elle est plus abondante, possiblement liée aux hivers relativement doux.»