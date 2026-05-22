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Nouvelle étude

Hypertension et nutrition: consommez-vous trop de sel et de sucre?

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Entendu dans

La commission

le 22 mai 2026 14:29

Avec

Isabelle Huot
Isabelle Huot
Luc Ferrandez
Luc Ferrandez

et autres

Hypertension et nutrition: consommez-vous trop de sel et de sucre?
Isabelle Huot / Cogeco Média

L’étude publiée par NutriQuébec dévoile des chiffres alarmants sur les habitudes alimentaires de la population québécoise.

Trop de sucre, trop de sel et trop de gras, les Québécois abuseraient facilement des «bonnes choses». Selon la docteure en nutrition Isabelle Huet, pas moins de 22 % des Canadiens souffrent actuellement d’hypertension, un problème directement lié à notre consommation de sodium. 

Les données révèlent que 18 % des adultes réussissent à consommer moins de 2300 mg de sel par jour, les principaux coupables étant le pain, les assaisonnements et les fromages.

De plus, le sucre fait aussi des ravages, alors que 40 % des adultes en consomment trop, les coupables les plus populaires de cette surconsommation étant les bonbons, les pâtisseries ainsi que les boissons sucrées.

Écoutez la docteure en nutrition Isabelle Huet faire le point, mercredi matin, au micro de Nathalie Normandeau et de Luc Ferrandez.

«Il faut comprendre que la plupart du sel, ce n'est pas le sel quand on cuisine. Le sodium est inclus dans plein d'aliments. À partir du moment où tu développes des produits un peu transformés ou ultra transformés, c'est sûr qu'il y a souvent beaucoup de sel comme agent de conservation parce que les gens apprécient le goût salé.» 

Isabelle Huot

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