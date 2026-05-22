Nouvelle étude

L’étude publiée par NutriQuébec dévoile des chiffres alarmants sur les habitudes alimentaires de la population québécoise.

Trop de sucre, trop de sel et trop de gras, les Québécois abuseraient facilement des «bonnes choses». Selon la docteure en nutrition Isabelle Huet, pas moins de 22 % des Canadiens souffrent actuellement d’hypertension, un problème directement lié à notre consommation de sodium.

Les données révèlent que 18 % des adultes réussissent à consommer moins de 2300 mg de sel par jour, les principaux coupables étant le pain, les assaisonnements et les fromages.

De plus, le sucre fait aussi des ravages, alors que 40 % des adultes en consomment trop, les coupables les plus populaires de cette surconsommation étant les bonbons, les pâtisseries ainsi que les boissons sucrées.

Écoutez la docteure en nutrition Isabelle Huet faire le point, mercredi matin, au micro de Nathalie Normandeau et de Luc Ferrandez.