Les PME de chez nous

La fondatrice de Womance, Andréanne Marquis, célèbre les 11 ans de son entreprise.

Spécialisée dans les vêtements pour femmes privilégiant le confort et l'inclusivité, l'entreprise de Québec compte aujourd'hui près de 70 employés. Forte de son succès, Andréanne Marquis, également derrière la gamme de cosmétiques Sans-Façon, envisage d'étendre sa présence physique avec de nouvelles boutiques potentielles à Saguenay, Gatineau ou Sherbrooke.

Écoutez la femme d'affaires discuter du succès de ses marques, jeudi après-midi, à La commission.