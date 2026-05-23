Une personne sur trois se dit touchée par l'infidélité, qui peut se découler sous toutes sortes de formes selon les partenaires.
Dans sa chronique, Ingrid Falaise aborde la notion de «micro-cheating», qui consiste à frôler la limite de l'acceptable avec son ou sa partenaire, voire la dépasser.
Écoutez la comédienne, autrice et conférencière, Ingrid Falaise, expliquer le tout, samedi, au micro de l'animateur Denis Lévesque.
«C'est très dangereux parce que ça crée un rush de dopamine puis ça peut devenir très addictif. Puis ça a pas l'air grave parce que c'est dans le numérique. Mais ce qui se passe, c'est que tu déplaces l'énergie de ton couple vers ailleurs. Tu es en connexion émotionnelle avec quelqu'un d'autre dans le secret. Donc t'investis plus dans ton couple, tu t'investis ailleurs.»