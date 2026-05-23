Une personne sur trois se dit touchée par l'infidélité, qui peut se découler sous toutes sortes de formes selon les partenaires.

Dans sa chronique, Ingrid Falaise aborde la notion de «micro-cheating», qui consiste à frôler la limite de l'acceptable avec son ou sa partenaire, voire la dépasser.

Écoutez la comédienne, autrice et conférencière, Ingrid Falaise, expliquer le tout, samedi, au micro de l'animateur Denis Lévesque.