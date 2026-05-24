Il versera 930 000 dollars à ses victimes

En renonçant à son droit d'appel et en acceptant de verser 930 000 dollars aux neuf femmes qui l'ont poursuivi au civil pour agression sexuelle, Gilbert Rozon a subi «une très grosse défaite», de l'avis de l'ex-juge Nicole Gibeault.

Elle explique que cette décision entérine la nouvelle jurisprudence sur l'exclusion des mythes entourant les victimes dans le Code civil.

En gros, les présumés agresseurs ne pourront plus utiliser l'argument que des femmes sont revenues les voir quelques années après une agression sexuelle pour justifier celle-ci.

Écoutez la juge à la retraite Nicole Gibeault commenter la fin de ce processus judiciaire, dimanche matin, à l'émission de Denis Lévesque.