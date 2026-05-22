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Victoire surprise des Canadiens de Montréal

Voir le CH en RPA: «C'est vraiment un milieu de vie dynamique»

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Entendu dans

La commission

le 22 mai 2026 12:34

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Voir le CH en RPA: «C'est vraiment un milieu de vie dynamique»
La commission / Cogeco Média

En ouverture de La commission, Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez reviennent avec enthousiasme sur la victoire surprise des Canadiens de Montréal face aux Hurricanes de la Caroline lors du premier match de la série.

Les animateurs mettent en lumière la ferveur qui s'empare de la province, illustrée par un reportage touchant au Domaine Saint-Rémi.

La mairesse de la municipalité, Sylvie Gagnon-Breton, témoigne de l'ambiance électrique et intergénérationnelle qui règne au sein de cette résidence pour aînés.

Luc Ferrandez souligne l'importance de ces rassemblements populaires, qui brisent l'isolement, tandis que la fête se propage dans les parcs et les terrasses du Québec.

Écoutez l'ouverture de La commission, avec le témoignage de la mairesse de Saint-Rémi, Sylvie Gagnon-Breton, vendredi midi. 

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