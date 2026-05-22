Annulation de vols

Avez-vous planifié de partir à l'étranger pendant vos vacances d'été?

Avec la pénurie de kérosène liée aux tensions en Iran, plusieurs compagnies aériennes annulent des vols et certaines destinations, dont l'Europe, pourraient devenir rapidement plus coûteuses pour les voyageurs cet été.

Cette situation sème l'inquiétude chez les voyageurs, qui craignent de voir leur vol de retour être annulé.

Écoutez Éric Boissonneault, vice-président de l'Association des agents de voyage du Québec, en discuter, vendredi, à La commission.