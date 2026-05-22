La bonne nouvelle de la journée

La première ministre du Québec, Christine Fréchette, a annoncé que le pilote automobile Gilles Villeneuve sera désigné comme personnage historique.

Celui qui a compétitionné en Formule 1 au sein de l'écurie Ferrari rejoint ainsi d'autres héros sportifs du Québec, dont Maurice Richard et Louis Cyr.

Les commissaires discutent également de l'hymne national du Canada qui a été chanté en français lors du premier match de la série Canadiens-Hurricanes. Le chanteur, Mason Greer, a d'ailleurs reçu plusieurs messages de remerciements des amateurs de hockey québécois.

Écoutez Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez faire part des bonnes nouvelles qui ont retenu leur attention vendredi à La commission.