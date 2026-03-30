Pas d'outils pour sévir

Une vidéo captée en juin 2025 près de l'autoroute Décarie, qui montre un automobiliste insultant violemment une policière en service, est devenue virale au cours des derniers jours sur les réseaux sociaux.

Si la séquence a d'abord soulevé des doutes quant à son authenticité en raison des avancées de l'intelligence artificielle, la Fraternité des policiers et policières de Montréal confirme que l'événement serait bel et bien véridique.

Écoutez Yves Francœur, président de la Fraternité des policiers et policières de Montréal, faire le point sur la situation lundi à Lagacé le matin.

Le syndicaliste déplore qu'à Montréal, contrairement à d'autres municipalités comme Québec, il n'existe aucun règlement municipal permettant de sanctionner par constat d'infraction les insultes ou injures envers les agents de la paix.

Bien que des demandes aient été faites auprès de l'administration Plante et du ministère de la Sécurité publique, le cadre actuel ne permet pas d'intervenir si les propos ne constituent pas des menaces directes ou une entrave physique.