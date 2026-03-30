 Aller au contenu
Pas d'outils pour sévir

Insultes virales envers une policière: la Fraternité veut un règlement municipal

par 98.5

0:00
7:09

Entendu dans

Lagacé le matin

le 30 mars 2026 08:08

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Insultes virales envers une policière: la Fraternité veut un règlement municipal
Une vidéo captée en juin 2025 près de l'autoroute Décarie, qui montre un automobiliste insultant violemment une policière en service, est devenue virale au cours des derniers jours sur les réseaux sociaux. / Henry Saint John / Adobe Stock

Une vidéo captée en juin 2025 près de l'autoroute Décarie, qui montre un automobiliste insultant violemment une policière en service, est devenue virale au cours des derniers jours sur les réseaux sociaux.

Si la séquence a d'abord soulevé des doutes quant à son authenticité en raison des avancées de l'intelligence artificielle, la Fraternité des policiers et policières de Montréal confirme que l'événement serait bel et bien véridique.

Écoutez Yves Francœur, président de la Fraternité des policiers et policières de Montréal, faire le point sur la situation lundi à Lagacé le matin.

Le syndicaliste déplore qu'à Montréal, contrairement à d'autres municipalités comme Québec, il n'existe aucun règlement municipal permettant de sanctionner par constat d'infraction les insultes ou injures envers les agents de la paix.

Bien que des demandes aient été faites auprès de l'administration Plante et du ministère de la Sécurité publique, le cadre actuel ne permet pas d'intervenir si les propos ne constituent pas des menaces directes ou une entrave physique.

Vous aimerez aussi

Pyramides d'Égypte: Christian Page déboulonne un nouveau mythe
Radio textos
Pyramides d'Égypte: Christian Page déboulonne un nouveau mythe
0:00
16:46
Système de santé: «Ce qui nous manque, c'est des ressources»
Radio textos
Système de santé: «Ce qui nous manque, c'est des ressources»
0:00
22:20
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Titanique: «Ce show est extraordinaire, c'est vraiment déjanté»
Rattrapage
Représentations supplémentaires annoncées
Titanique: «Ce show est extraordinaire, c'est vraiment déjanté»
Survivor: le plus grand jeu socio-stratégique de la télé est de retour
Rattrapage
Pour une quatrième saison
Survivor: le plus grand jeu socio-stratégique de la télé est de retour
Le gala InfluenceCréation tiendra sa quatrième édition
Rattrapage
Les créateurs du web à l'honneur
Le gala InfluenceCréation tiendra sa quatrième édition
«J'en ai marre qu'on pousse les gens à croire qu'ils ne sont pas capables»
Rattrapage
Construction et rénovation
«J'en ai marre qu'on pousse les gens à croire qu'ils ne sont pas capables»
Départ annoncé de Michael Rousseau: «Le public a fini par avoir sa tête»
Rattrapage
Il prendra sa retraite en septembre
Départ annoncé de Michael Rousseau: «Le public a fini par avoir sa tête»
Écoles vétustes: «Ils ont une seule enfance et certains sont passés tout droit»
Rattrapage
Documentaire Écoles sous pression
Écoles vétustes: «Ils ont une seule enfance et certains sont passés tout droit»
Les Houtis du Yemen attaquent Israël: un nouveau front s'ouvre dans le conflit
Rattrapage
Conflit au Moyen-Orient
Les Houtis du Yemen attaquent Israël: un nouveau front s'ouvre dans le conflit
Formation non reconnue au Québec: une psychiatre française ne peut pas exercer
Rattrapage
Incohérence du système de santé
Formation non reconnue au Québec: une psychiatre française ne peut pas exercer
Avi Lewis: «Ce qui lui manque c'est la notoriété auprès du grand public»
Rattrapage
Nouveau chef du NPD
Avi Lewis: «Ce qui lui manque c'est la notoriété auprès du grand public»
Céline Dion s’apprête à faire son grand retour sur scène à Paris
Rattrapage
Six ans après son diagnostic
Céline Dion s’apprête à faire son grand retour sur scène à Paris
Possibles troupes américaines en Iran: «Un cauchemar sur les marchés boursiers»
Rattrapage
Moyen-Orient
Possibles troupes américaines en Iran: «Un cauchemar sur les marchés boursiers»
Débat Fréchette–Drainville: «Je me demande s’il n’a pas aidé à la décoincer»
Rattrapage
Chefferie de la CAQ
Débat Fréchette–Drainville: «Je me demande s’il n’a pas aidé à la décoincer»
Un restaurateur réagit ingénieusement à un message d'insulte
Rattrapage
Réseaux sociaux
Un restaurateur réagit ingénieusement à un message d'insulte
Spécial «En chocolat» | L'énigme du lundi 30 mars
Rattrapage
Lagacé le matin
Spécial «En chocolat» | L'énigme du lundi 30 mars