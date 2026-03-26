Une facture de 2G$ pour les contribuables

Une enquête de Radio-Canada révèle que la tenue de plusieurs matchs de la Coupe du monde 2026 à Toronto et Vancouver coûtera de un à deux milliards de dollars aux contribuables.

Les exigences de la FIFA en matière de sécurité, de fiscalité et de modernité des stades expliquent en bonne partie l'importance de cette facture.

De plus, les retombées économiques miroitées par la FIFA seraient exagérées, ce qui fait regretter à certains conseillers municipaux de Vancouver d'avoir appuyé la venue de la Coupe du monde dans leur ville.

Écoutez le journaliste de Radio-Canada Romain Schué, suivi du chroniqueur sportif du 98.5 Jeremy Filosa, sur la venue de la FIFA au Canada.