Le commissaire de la MLS à Montréal

Don Garber, le commissaire de la MLS, sera de passage à Montréal, jeudi, au Stade olympique. Qu'est-ce que ça signifie pour le CF Montréal?
Écoutez à ce sujet Jeremy Filosa en compagnie de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Quel message vient passer le commissaire?
- En raison du calendrier d'hiver à venir, le CF Montréal se cherche un domicile intérieur;
- Le calendrier de la saison 2026 se termine en novembre en raison de la Coupe du monde;
- Où va jouer le CF Montréal l'hiver prochain?
- On cause politique et de financement.