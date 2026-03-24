Une pétition virale exige un retour en arrière

Le récent changement de fournisseur informatique chez Desjardins tourne au cauchemar de relations publiques.

En modifiant l'affichage du solde des cartes de crédit, qui n'apparaît plus en temps réel, l'institution sème la confusion chez ses membres.

Une pétition a déjà récolté plus de 8600 signatures pour réclamer le rétablissement de l'ancien système.

La chroniqueuse Marie-Eve Fournier explique que ce délai d'affichage de 24 à 48 heures complique la gestion des finances personnelles et que Desjardins affirme ne pas pouvoir modifier les paramètres de ce nouveau fournisseur.

Écoutez la chronique financière de Marie-Eve Fournier, mard à Lagacé le matin.