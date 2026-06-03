Après un parcours de fertilité tumultueux et d’immenses sacrifices financiers, Isabelle Provost, 43 ans, a vu son rêve de maternité se multiplier par trois.

Maman solo, elle a donné naissance à des triplés à la mi-mars.

Entre la gestion de 900 couches par mois, la préparation d'une vingtaine de biberons par jour et l'achat d'une mini-van, son quotidien est devenu une véritable organisation olympique.

Heureusement, elle peut compter sur l'aide indispensable de sa mère et sur le soutien d'une communauté grandissante sur Instagram, où elle documente sa nouvelle vie à travers son compte Le fil invisible.

Écoutez le chroniqueur réseaux sociaux Frédéric Labelle raconter le tout, mercredi à Lagacé le matin.