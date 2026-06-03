Documentaire sur le tennisman légendaire

Le documentaire Rafa, récemment sorti sur Netflix, est une œuvre exceptionnelle qui plonge les spectateurs dans l'intimité et le parcours hors norme du célèbre joueur de tennis espagnol Rafael Nadal.

Diffusé en pleine semaine du tournoi de Roland-Garros — un événement qu'il a remporté à 14 reprises —, ce film en quatre épisodes retrace sa vie depuis son enfance à Majorque jusqu'à sa consécration parmi les plus grands de l'histoire du tennis.

Écoutez la critique de la chroniqueuse culturelle Catherine Brisson mercredi à Lagacé le matin.