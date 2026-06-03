12 mois de prison pour son agresseur

L'arbitre de Dek hockey Mathieu Joncas ressent un immense soulagement au lendemain de la condamnation de son agresseur, Kevin Bilodeau, à 12 mois de prison ferme.

Les événements, survenus en juillet 2024 lors d'un match amateur, ont laissé de graves séquelles au niveau de sa santé physique et psychologique: cinq dents cassées, un maxillaire fracturé, un trauma crânien et des convulsions.

Malgré la perte d'une partie de son salaire et une longue réadaptation, il a choisi de reprendre le sifflet par passion et lance un vibrant appel au respect envers les officiels.

Écoutez le témoignage de Mathieu Joncas, arbitre de dek hockey, au micro de Patrick Lagacé mercredi matin.