Entente Québec-Ottawa de 10 G$

L'entente majeure de 10 milliards de dollars, conclue entre Mark Carney et Christine Fréchette, permettra de débloquer des fonds attendus depuis des années pour des projets d'infrastructure majeurs, particulièrement en transport en commun.

Pour le maire de Québec Bruno Marchand, l'entente, bien que perçue par plusieurs comme étant «électoraliste», vient officialiser la part du fédéral nécessaire à la concrétisation du tramway.