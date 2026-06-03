Entente Québec-Ottawa de 10 G$

L'entente majeure de 10 milliards de dollars, conclue entre Mark Carney et Christine Fréchette, permettra de débloquer des fonds attendus depuis des années pour des projets d'infrastructure majeurs, particulièrement en transport en commun.
Pour le maire de Québec Bruno Marchand, l'entente, bien que perçue par plusieurs comme étant «électoraliste», vient officialiser la part du fédéral nécessaire à la concrétisation du tramway.
«Ça donne la confirmation aux entreprises, aux partenaires, que le projet avance, que la ville de Québec se transforme et qu'elle est en train de devenir une des grandes villes du monde.»
La mairesse de Montréal Soraya Martinez Ferrada, pour sa part, y voit notamment l'opportunité de revitaliser le métro de la métropole et finaliser certains projets, comme celui de la rénovation de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont.
«C'est une réelle volonté politique de régler une question qui traînait depuis des années et on est content de finalement avoir l'argent qui nous était dû depuis longtemps.»