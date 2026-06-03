Le Québec face à de grands dilemmes économiques

L'industrie de la restauration emboîte le pas aux récentes exemptions fiscales des gouvernements et réclame l'abolition permanente de la TPS et de la TVQ sur les repas.

Si l'argument d'alléger le portefeuille des familles est séduisant, cette demande ouvre la porte à un engrenage inquiétant: où s'arrête la définition d'un «besoin essentiel»?

Écoutez la chronique financière de Marie-Eve Fournier, mercredi à Lagacé le matin.

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