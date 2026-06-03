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Le Québec face à de grands dilemmes économiques

Abolition des taxes au resto: un engrenage financier dangereux pour l'État?

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 3 juin 2026 07:29

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Marie-Eve Fournier
Marie-Eve Fournier
Abolition des taxes au resto: un engrenage financier dangereux pour l'État?
La chronique financière de Marie-Eve Fournier / Cogeco Média

L'industrie de la restauration emboîte le pas aux récentes exemptions fiscales des gouvernements et réclame l'abolition permanente de la TPS et de la TVQ sur les repas.

Si l'argument d'alléger le portefeuille des familles est séduisant, cette demande ouvre la porte à un engrenage inquiétant: où s'arrête la définition d'un «besoin essentiel»? 

Écoutez la chronique financière de Marie-Eve Fournier, mercredi à Lagacé le matin

Autre sujet abordé: 

  • Les efforts du Québec pour bâtir une filière batterie locale se heurtent au «dopage économique» de la Chine, qui inonde le marché de subventions massives. 

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