Entente Québec-Ottawa de 10 milliards $

Ottawa injectera près de 10 milliards de dollars au Québec dans des projets d'infrastructures dans le cadre de plusieurs ententes annoncées mardi avec le gouvernement de Christine Fréchette.

Plus de la moitié de cet argent servira à financer le transport collectif.

Ce montant colossal touchera quatre autres secteurs clés, dont la santé et l'habitation.

Les partis d'opposition et les souverainistes dénoncent une manœuvre électoraliste.

Écoutez Jonathan Trudeau faire le point, mercredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Autres sujets abordés