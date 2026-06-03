Alors que le ministre Dominic LeBlanc revient de Washington en qualifiant les discussions de «constructives», de nouveaux tarifs américains viennent d'être annoncés.

Entre les pressions politiques liées aux élections de mi-mandat aux États-Unis et les singeries de l'ambassadeur Peter Okstra, la sénatrice Martine Hébert appelle Ottawa au calme et à la patience.

Selon elle, l'absence de résultats immédiats dans la renégociation de l'accord de libre-échange pourrait même s'avérer une victoire pour le Canada.

Écoutez la sénatrice et ex-déléguée du Québec à New York et Chicago analyser le voyage de Dominic LeBlanc à Washington, mercredi matin.