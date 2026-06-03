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Nouveaux tarifs américains

Tensions avec Washington: «L'absence de résultats est une victoire»

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Lagacé le matin

le 3 juin 2026 08:19

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Tensions avec Washington: «L'absence de résultats est une victoire»
Le ministre responsable du Commerce Canada–États-Unis, Dominic LeBlanc, et la négociatrice en chef du commerce, Janice Charette, s'expriment lors d'une conférence de presse sur le toit de l'ambassade du Canada à Washington, D.C., le mardi 2 juin 2026. / Kelly Geraldine Malone/ La Presse Canadienne

Alors que le ministre Dominic LeBlanc revient de Washington en qualifiant les discussions de «constructives», de nouveaux tarifs américains viennent d'être annoncés.

Entre les pressions politiques liées aux élections de mi-mandat aux États-Unis et les singeries de l'ambassadeur Peter Okstra, la sénatrice Martine Hébert appelle Ottawa au calme et à la patience.

Selon elle, l'absence de résultats immédiats dans la renégociation de l'accord de libre-échange pourrait même s'avérer une victoire pour le Canada.

Écoutez la sénatrice et ex-déléguée du Québec à New York et Chicago analyser le voyage de Dominic LeBlanc à Washington, mercredi matin. 

«Des fois, le temps est notre meilleur allié. Et la patience finit par payer, je vous dirais. [...] Je ne suis pas sûre qu'on voudrait avoir des résultats à l'heure actuelle en ayant fait des concessions importantes.»

Martine Hébert

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