À l'occasion de sa chronique, Luc Ferrandez aborde l'entente fédérale-provinciale de 10 milliards de dollars sur 10 ans pour les infrastructures, notamment pour le tramway et le prolongement de la ligne bleue.

Bien que l'annonce frappe l'imaginaire, le chroniqueur nuance grandement la portée de cet investissement en le comparant aux besoins réels et colossaux de la province, soulignant que cette somme ne représente qu'une fraction de ce que le Québec investit annuellement de son côté.

Écoutez le chroniqueur Luc Ferrandez tempérer les réactions à la suite de cette entente conclue entre Christine Fréchette et Mark Carney.