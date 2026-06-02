Des milliards pour des projets et infrastructures

Le gouvernement canadien a signé une entente de 10 milliards $ avec celui du Québec pour le transport collectif, les infrastructures, l'enseignement, etc...
Écoutez la chroniqueuse économique Michèle Boisvert à ce sujet au micro de Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- De formidables projets collectifs, notamment pour les infrastrutures, mais qu'en est-il de la main-d'oeuvre spécialisée?
- Après des mois d’attente, le ministre canadien de l’Intelligence artificielle devrait déposer sa stratégie nationale appelée l’IA pour tous. Le Canada a du retard à combler.