Une collaboration surprenante

La Confédération des syndicats nationaux (CSN) surprend avec sa toute nouvelle campagne publicitaire en s'associant à l'humoriste Richardson Zéphir.

Dans une vidéo rafraîchissante et décalée, son célèbre personnage de «la police» met de l'avant les avantages du syndicalisme en utilisant de l'«huile de coco» pour que les négociations «glissent» plus facilement avec les patrons.

Écoutez le chroniqueur réseaux sociaux Frédéric Labelle expliquer le tout, mercredi matin.

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