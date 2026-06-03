Inondations

Le chroniqueur Luc Ferrandez aborde les effets bien concrets des changements climatiques à Montréal, caractérisés par des épisodes de pluies diluviennes de plus en plus intenses.

L'administration municipale a ainsi donné le feu vert à la construction d'un important bassin de rétention de près de 70 millions de dollars dans le secteur de l'avenue Atwater, une infrastructure essentielle pour éviter que l'eau ne s'accumule et ne cause des millions de dollars de dommages dans les sous-sols de la basse-ville.

Écoutez la chronique de Luc Ferrandez qui fait le point, mercredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.