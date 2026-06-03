Une trentaine de plaintes d’agressions sexuelles

Les spectacles de Patrick Bruel prévus à l'Olympia de Montréal en novembre prochain sont annulés.

Cette décision survient alors que le chanteur français est visé par une trentaine de plaintes pour agressions sexuelles, tentatives de viol et viol.

Bien qu'aucun communiqué officiel n'ait été émis par la salle ou par l'artiste, le site web de l'Olympia indique que l'événement est bel et bien annulé et que les billets seront remboursés.

Écoutez la chroniqueuse culturelle Catherine Brisson faire le point, mercredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.