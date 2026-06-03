Chasse à l'homme

Un vol de lingots et tubes d’aluminium, d’une valeur de plusieurs centaines de milliers de dollars, a eu lieu à l'entreprise Express Mondor en Montérégie.

Le prix de l’aluminium a augmenté de 51 % depuis juin 2025, favorisant les vols dans l’industrie du transport.

Express Mondor offre une récompense de 50 000 $ pour toute information permettant de retrouver la remorque et la cargaison, en collaboration avec la police de Roussillon et la SQ.

Écoutez Marie-Pier Lajeunesse, directrice des ressources humaines et conformité chez Express Mondor, faire le point à Lagacé le matin mercredi.