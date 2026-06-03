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Mirabel et Plessisville se disputent le titre

Chicane de clocher: quelle ville est la vraie capitale de l'érable?

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 3 juin 2026 08:44

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Chicane de clocher: quelle ville est la vraie capitale de l'érable?
Mirabel s’est autoproclamée «capitale internationale de l’érable» et a enregistré ce titre à l’Office de la propriété intellectuelle du Canada, provoquant la contestation de Plessisville. / Studio Light & Shade/ Adobe Stock

Une véritable guerre des mots a éclaté entre les municipalités de Mirabel et de Plessisville.

En cause: le titre tant convoité de «capitale de l'érable».

Alors que Plessisville détient officiellement le titre de Capitale mondiale de l'érable depuis 1976, Mirabel s'est récemment autoproclamée Capitale internationale de l'érable.

Une décision jugée ridicule par le maire de Plessisville, Marc Morin, qui y voit un simple coup de marketing.

Devant le refus de Mirabel de modifier son appellation, la grogne monte dans le Centre-du-Québec.

Écoutez Marc Morin, maire de Plessisville, expliquer le conflit, mercredi au micro de Patrick Lagacé. 

«Depuis 1976 que Plessisville porte fièrement le titre de Capitale mondiale de l'érable, et ce fut enregistré au fédéral en 1993 [...] C'est une marque officielle.»

Marc Morin, maire de Plessisville

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