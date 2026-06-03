Mirabel et Plessisville se disputent le titre

Une véritable guerre des mots a éclaté entre les municipalités de Mirabel et de Plessisville.

En cause: le titre tant convoité de «capitale de l'érable».

Alors que Plessisville détient officiellement le titre de Capitale mondiale de l'érable depuis 1976, Mirabel s'est récemment autoproclamée Capitale internationale de l'érable.

Une décision jugée ridicule par le maire de Plessisville, Marc Morin, qui y voit un simple coup de marketing.

Devant le refus de Mirabel de modifier son appellation, la grogne monte dans le Centre-du-Québec.

Écoutez Marc Morin, maire de Plessisville, expliquer le conflit, mercredi au micro de Patrick Lagacé.