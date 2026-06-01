Nouveau défi professionnel

Cogeco Média annonce aujourd’hui le départ de Jonathan Trudeau, animateur de l’émission Trudeau-Landry sur les ondes du FM93 et chroniqueur politique au 98.5.

Après plusieurs années consacrées à décortiquer l’actualité avec une rigueur et une passion remarquables, Jonathan a choisi de donner une nouvelle orientation à sa carrière en se joignant à une firme de relations publiques à titre de vice-président.

La dernière émission de Jonathan Trudeau au micro de Trudeau-Landry, tout comme sa dernière chronique quotidienne au 98.5, seront diffusées le vendredi 19 juin 2026.