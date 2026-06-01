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Nouveau défi professionnel

Jonathan Trudeau annonce son départ du FM93 et du 98.5

par FM93 | Modifié le 1er juin 2026 à 12:30

Jonathan Trudeau annonce son départ du FM93 et du 98.5
Jonathan Trudeau / Cogeco Média

À écouter

Jonathan Trudeau «ferme la parenthèse»: Il quittera le FM93 le 19 juin

Avec

Jérôme Landry
Jérôme Landry
Jonathan Trudeau
Jonathan Trudeau

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13:27

Cogeco Média annonce aujourd’hui le départ de Jonathan Trudeau, animateur de l’émission Trudeau-Landry sur les ondes du FM93 et chroniqueur politique au 98.5.

Après plusieurs années consacrées à décortiquer l’actualité avec une rigueur et une passion remarquables, Jonathan a choisi de donner une nouvelle orientation à sa carrière en se joignant à une firme de relations publiques à titre de vice-président.

La dernière émission de Jonathan Trudeau au micro de Trudeau-Landry, tout comme sa dernière chronique quotidienne au 98.5, seront diffusées le vendredi 19 juin 2026.

«Je tiens à remercier tous mes collègues de Cogeco pour les merveilleuses années passées à vos côtés. Je remercie également mes patrons, à Montréal comme à Québec, pour la confiance qu’ils m’ont accordée au fil des ans, pour leur compréhension et leur humanité, particulièrement lors de moments plus difficiles.»

Jonathan Trudeau

Rassurez-vous, ce n’est toutefois qu’un au revoir. Cogeco Média et Jonathan Trudeau sont déjà en discussions afin d'établir des collaborations ponctuelles en vue de la rentrée d'automne.

«Au nom de toute l’équipe de Cogeco Média, je tiens à remercier chaleureusement Jonathan pour son engagement et son professionnalisme. Nous lui souhaitons le meilleur des succès dans ce nouveau chapitre qui s’ouvre à lui.»

François Cormier, directeur de la programmation et de l'information au FM93

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