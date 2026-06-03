Dans les sondages

Le spécialiste de politique fédérale Dimitri Soudas analyse les derniers chiffres d'un sondage extraordinaire pour les troupes de Mark Carney.

L'appui envers les libéraux grimpe en flèche, atteignant un sommet inégalé depuis leur arrivée au pouvoir il y a 11 ans.

Si des élections avaient lieu aujourd'hui, le Parti libéral récolterait 50 % des intentions de vote des électeurs décidés à l'échelle nationale, reléguant les conservateurs de Pierre Poilievre à 34 % et le NPD à seulement 6 %.

Au Québec, la tendance se confirme avec 50 % d'appuis pour Carney, suivi du Bloc québécois à 26 % et des conservateurs à 17 %.

Écoutez le chroniqueur Dimitri Soudas faire le point, mercredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.