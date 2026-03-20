Souvenirs d'Alain Chatelois

Décédé à 79 ans, Rodger Brulotte «avait le coeur le plus gros au Québec», témoigne Alain Chatelois.

Il compare Rodger Brulotte au présentateur canadien des Sabres de Buffalo Rick Jeanneret, soulignant à quel point il est aimé des Québécois.

Alain Chatelois se souvient aussi de la mémoire de feu qu'avait Rodger Brulotte et de son amour inconditionnel pour le baseball.

Écoutez le «barron» Alain Chatelois se prononcer sur le sujet, vendredi, aux Amateurs de sports.