À quelques jours de la présentation du Grand Prix du Canada de Formule 1 à Montréal, Alexandre Tagliani vient nous parler d'un aspect économique lié au développement des moteurs.
Écoutez Alexandre Tagliani au micro de l'animateur Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- L'impact économique et sportif de la Formule 1;
- Le système Aduo (Additional development and upgrade opportunity) pour le développement des moteurs en 2026;
- Des enjeux de régénération électrique sur des circuits comme Melbourne;
- Tagliani partage ses résultats en NASCAR Canada.