Plusieurs observateurs s'attendaient à un «ouragan», jeudi, lors du premier match de la finale de l'Association de l'Est entre les Canadiens de Montréal et les Hurricanes de la Caroline.

Il y en a bien eu un, mais le vent soufflait en provenance de Montréal...

Une explosion de quatre buts en première période a permis au Tricolore de remporter avec aisance une victoire de 6-2 contre les Hurricanes, en lever de rideau de cette finale d'association.

Juraj Slafkovsky (5e, 6e), qui a joué son meilleur match depuis la série contre le Lightning de Tampa Bay, Cole Caufield (5e), Phillip Danault (2e) et Alexandre Texier (4e) ont inscrit les buts des vainqueurs. Slafkovsky, Caufield et Danault ont ajouté une aide, tandis que Nick Suzuki a récolté trois assistances.

En définitive, le premier trio des Canadiens a amassé huit points lors de ce premier match. L'implication défensive a aussi été à la hauteur avec une trentaine de tirs bloqués. Les Hurricanes n'ont eu que deux tirs au but lors de la troisième période.

Jakub Dobes a repris là où il avait laissé contre les Sabres de Buffalo et il a particulièrement brillé en deuxième période lorsque les Hurricanes avaient retrouvé leurs jambes. Il a repoussé 25 des 27 rondelles dirigées vers lui.

Seth Jarvis (2e) et Eric Robinson (1er) ont riposté pour les Hurricanes.

Le gardien Frederik Andersen, qui avait une moyenne phénoménale de buts accordés de 1,12 après ses huit premiers matchs des séries (8-0), a été victime des cinq buts des Canadiens sur 22 tirs. Visiblement, lui aussi a payé le prix de la pause de 11 jours des siens, rayon synchronisme.

Le deuxième match de la série sera encore présenté à Raleigh, samedi soir.

Bing! Bang! Boum!

Il ne fallait pas arriver en retard à son siège... Les Hurricanes ouvrent la marque après seulement 33 secondes de jeu, et à leur deuxième tir. Un but de Seth Jarvis.

Sauf que les Canadiens ripostent en moins de temps que ça...

Vingt-sept secondes plus tard, une belle remise de Juraj Slafkovsky permet à Cole Caufield de créer l'égalité. Deux buts en une minute. Cette série promet.