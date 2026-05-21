Plusieurs observateurs s'attendaient à un «ouragan», jeudi, lors du premier match de la finale de l'Association de l'Est entre les Canadiens de Montréal et les Hurricanes de la Caroline.
Il y en a bien eu un, mais le vent soufflait en provenance de Montréal...
Une explosion de quatre buts en première période a permis au Tricolore de remporter avec aisance une victoire de 6-2 contre les Hurricanes, en lever de rideau de cette finale d'association.
Juraj Slafkovsky (5e, 6e), qui a joué son meilleur match depuis la série contre le Lightning de Tampa Bay, Cole Caufield (5e), Phillip Danault (2e) et Alexandre Texier (4e) ont inscrit les buts des vainqueurs. Slafkovsky, Caufield et Danault ont ajouté une aide, tandis que Nick Suzuki a récolté trois assistances.
En définitive, le premier trio des Canadiens a amassé huit points lors de ce premier match. L'implication défensive a aussi été à la hauteur avec une trentaine de tirs bloqués. Les Hurricanes n'ont eu que deux tirs au but lors de la troisième période.
Jakub Dobes a repris là où il avait laissé contre les Sabres de Buffalo et il a particulièrement brillé en deuxième période lorsque les Hurricanes avaient retrouvé leurs jambes. Il a repoussé 25 des 27 rondelles dirigées vers lui.
Seth Jarvis (2e) et Eric Robinson (1er) ont riposté pour les Hurricanes.
Le gardien Frederik Andersen, qui avait une moyenne phénoménale de buts accordés de 1,12 après ses huit premiers matchs des séries (8-0), a été victime des cinq buts des Canadiens sur 22 tirs. Visiblement, lui aussi a payé le prix de la pause de 11 jours des siens, rayon synchronisme.
Le deuxième match de la série sera encore présenté à Raleigh, samedi soir.
Bing! Bang! Boum!
Il ne fallait pas arriver en retard à son siège... Les Hurricanes ouvrent la marque après seulement 33 secondes de jeu, et à leur deuxième tir. Un but de Seth Jarvis.
Sauf que les Canadiens ripostent en moins de temps que ça...
Vingt-sept secondes plus tard, une belle remise de Juraj Slafkovsky permet à Cole Caufield de créer l'égalité. Deux buts en une minute. Cette série promet.
Jake Evans rate une chance inouïe quelques instants plus tard à la suite d'une passe parfaite de Caufield.
Nous sommes à quatre contre quatre, lorsque qu'une sortie de zone qui semblait anodine des Canadiens se transforme en échappée pour Phillip Danault, dont le tir précis déjoue Frederik Andersen à 4:04.
Pas moins de trois buts en trois minutes et 31 secondes.
Les Canadiens poursuivent leur échec avant et Danault contrôle la rondelle à merveille pour la remettre à Alexandre Texier, qui fait mouche avec un tir balayé foudroyant, à 8:11.
Les Hurricanes mettent de la pression sur la défense du Tricolore, mais en relance, les hommes de Martin St-Louis se passent la rondelle comme dans un jeu vidéo et Ivan Demidov s'échappe comme une fusée devant Andersen qu'il déjoue d'une feinte magistrale.
Après 11:32 de jeu en première période, les Canadiens ont une avance de 4-1 et Andersen a accordé quatre buts sur sept tirs.
Alexandre Carrier va au cachot, mais Sebastian Aho frappe violemment Jake Evans quand il n'a pas la rondelle. On joue plus souvent à quatre contre quatre qu'à cinq contre quatre dans les trois minutes suivantes.
Les Hurricanes tentent d'arracher un but avant de retraiter au vestiaire, mais ils n'y parviennent pas.
Pas de doute, l'ouragan soufflait en provenance de Montréal en première période.
Quand tu rates une occasion de marquer, parfois, l'autre équipe riposte aussitôt et fait mouche.
C'est ce qui arrive lorsqu'une rondelle décochée par Caufield touche le poteau, et lors de la remontée des Hurricanes lors d'un changement de trio moyen des Canadiens, Eric Robinson loge une rondelle dans le haut du filet, à 2:46.
Les Hurricanes, visiblement de nouveau en jambes après une première période atroce, soufflent la tempête par la suite et les joueurs de Martin St-Louis sont débordés. Heureusement pour eux, Jakub Dobes est dans sa bulle et il stoppe Jarvis au terme d'une échappée.
Le Tricolore arrive à temporiser par la suite, évitant le pire, et il a toujours une avance de deux buts avec 20 minutes à jouer.
Les Hurricanes poursuivent leur pression sur la défensive des Canadiens en début de dernier tiers, mais une pénalité à Jordan Martinook vient freiner leur élan.
Le Tricolore ne concrétise pas, mais de retour à cinq contre cinq, Slafkovsky, qui dispute un excellent match, se prend pour Mario Lemieux et il mystifie tour à tour un défenseur des Hurricanes et le gardien, à 7:05, pour redonner trois buts d'avance aux siens.
Les Hurricanes n'arrivent pas à réduire l'écart durant une pénalité à Kaiden Guhle. Ils retirent ensuite Andersen avec 5:17 à faire à la période.
Résultat des courses: Slafkovsky met un terme au match avec son deuxième but de la rencontre, dans un filet désert, après un tir bloqué par Nick Suzuki.
Fin de la première manche. Rendez-vous samedi soir, au même endroit.