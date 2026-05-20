Grand Prix du Canada de F1

Le Québécois Patrick Carpentier a brillé sur les pistes de bien des circuits au cours de sa carrière et il est désormais analyste pour le Réseau des sports.
Écoutez Patrick Carpentier nous parler du Grand Prix du Canada de formule 1 avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- On analyse les nouveaux règlements cette saison en F1;
- On évoque les performances de Mercedes (qui vont bien), McLaren (qui pourrait surprendre) et Ferrari (quelques inquiétudes);
- L’importance de la gestion de la traction arrière et du freinage tardif pour réussir à Montréal;
- L'ex-pilote mentionne le format du week-end avec course sprint et qualifications.