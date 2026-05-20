Canadiens-Hurricanes

Il y avait deux absents pour les Canadiens de Montréal, mercredi après-midi, a Raleigh, en Caroline du Nord, à un peu plus de 24 heures du premier match de la finale de l'Association de l'est entre le Tricolore et les Hurricanes de la Caroline.
Écoutez le descripteur des matchs des Canadiens, Martin McGuire, résumer les points de presse des membres de l'organisation montréalaise, au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Martin St-Louis n'était pas à l'entraînement des Canadiens en matinée à Brossard et il arrivera en Caroline en soirée.
- L'entraîneur sera à son poste, jeudi soir, pour le match, a assuré le DG Kent Hughes;
- Mike Matheson n’a pas participé à l’entraînement du Tricolore et Martin McGuire ne l'a pas vu en Caroline du Nord;
- Kent Hughes a souligné le rôle de négligés de ses hommes et il a évoqué l’importance de la culture d’équipe et la stabilité du noyau;
- Nick Suzuki estime que son trio est fier de son jeu défensif, mais perfectible offensivement.