Canadiens-Hurricanes

Il y avait deux absents pour les Canadiens de Montréal, mercredi après-midi, a Raleigh, en Caroline du Nord, à un peu plus de 24 heures du premier match de la finale de l'Association de l'est entre le Tricolore et les Hurricanes de la Caroline.

Écoutez le descripteur des matchs des Canadiens, Martin McGuire, résumer les points de presse des membres de l'organisation montréalaise, au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

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