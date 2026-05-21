Premier championnat pour la Victoire

La Victoire de Montréal a remporté la coupe Walter de la Ligue professionnelle de hockey féminin, mercredi, lors de sa troisième année d'existence.
Écoutez la capitaine Marie-Philip Poulin commenter cette victoire aussi historique qu'émotive en compagnie de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Poulin exprime son émotion après la victoire de la Coupe Walter lors de la troisième année;
- La capitaine souligne l’importance de ce trophée pour le hockey féminin au Québec;
- Elle estime avoir été soulevée par ses coéquipières durant son absence;
- Selon Poulin, la gardienne Ann-Renée Desbiens est la véritable joueuse par excellence des séries éliminatoires;
- La capitaine souligne ses défis physiques, elle qui a joué en dépit d'une blessure à un genou.