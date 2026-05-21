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Premier championnat pour la Victoire

«C'était beaucoup d'émotions» -Marie-Philip Poulin

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 21 mai 2026 19:03

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
«C'était beaucoup d'émotions» -Marie-Philip Poulin
Marie-Philip Poulin soulève la coupe Walter. / PC/Justin Tang

La Victoire de Montréal a remporté la coupe Walter de la Ligue professionnelle de hockey féminin, mercredi, lors de sa troisième année d'existence.

Écoutez la capitaine Marie-Philip Poulin commenter cette victoire aussi historique qu'émotive en compagnie de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • Poulin exprime son émotion après la victoire de la Coupe Walter lors de la troisième année;
  • La capitaine souligne l’importance de ce trophée pour le hockey féminin au Québec;
  • Elle estime avoir été soulevée par ses coéquipières durant son absence;
  • Selon Poulin, la gardienne Ann-Renée Desbiens est la véritable joueuse par excellence des séries éliminatoires;
  • La capitaine souligne ses défis physiques, elle qui a joué en dépit d'une blessure à un genou.

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