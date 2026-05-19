Les succès de Martin St-Louis

David Savard, qui a pris sa retraite, vit des séries éliminatoires bien différentes de celles de l'an dernier.
Écoutez l'ancien défenseur des Canadiens au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- David Savard partage ses impressions sur la performance des Canadiens en séries éliminatoires;
- «Je pense que c'est plus stressant dans les estrades»;
- Surpris d'avoir atteint la finale d'association? «Non. On le savait qu'on avait un bon club. Mais on l'a vu tout le long de l'année, ils ont bien performé contre les meilleures équipes»;
- Les performances de Nick Suzuki, Alexandre Carrier et Lane Hutson;
- L’impact des joueurs québécois, l’ambiance du Centre Bell et le défi d’affronter la Caroline après douze jours de repos;
- Et Savard souligne le leadership de l’entraîneur Martin St-Louis auprès des jeunes joueurs: «C'est une tête de hockey incroyable».