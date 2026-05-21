Le Tricolore a battu les Hurricanes trois fois

Les Canadiens de Montréal et les Hurricanes de la Caroline s'affrontent, jeudi soir, en Caroline du Nord.
Écoutez Antoine Roussel, présent à Raleigh, analyser les forces en présence avant le premier match Canadiens-Hurricanes.
Les sujets discutés
- Les Canadiens, mine de rien, ont vaincu quatre fois de suite les Hurricanes, dont trois fois cette saison. Confiance certaine;
- Le rôle clé de Josh Anderson;
- Le retour de Mike Madison, qui est arrivé en Caroline, jeudi;
- Antoine s'attend à un départ canon du Tricolore;
- On y va avec des prédictions.