Les Saguenéens champions, une première en 32 ans

Les Saguenéens de Chicoutimi, dirigés par Yanick Jean, ont remporté le trophée Gilles Courteau après 32 ans d’attente, dimanche, devenant champions des séries de la LHJMQ 2025-2026.

Écoutez Yanick Jean commenter ce triomphe tant attendu à Chicoutimi auprès de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Qu'a-t-il ressenti après toutes ces années d'efforts?

«Beaucoup, beaucoup, beaucoup de fierté. Ça a été difficile l'après Covid, étant donné qu'on n'a pas été capable de jouer, alors qu'on avait une très bonne équipe. Tout au long de ces séries, puis, lors de ce sixième match, dimanche, c'était quelque chose d'être au Centre Vézina et de vivre ça», dit-il.

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