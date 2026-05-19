 Aller au contenu
Les Saguenéens champions, une première en 32 ans

«C'était quelque chose d'être au Centre Vézina et de vivre ça» -Yanick Jean

par 98.5 Sports

0:00
10:11

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 19 mai 2026 20:46

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
«C'était quelque chose d'être au Centre Vézina et de vivre ça» -Yanick Jean
Les amateurs de sports / Cogeco Média

Les Saguenéens de Chicoutimi, dirigés par Yanick Jean, ont remporté le trophée Gilles Courteau après 32 ans d’attente, dimanche, devenant champions des séries de la LHJMQ 2025-2026.

Écoutez Yanick Jean commenter ce triomphe tant attendu à Chicoutimi auprès de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Qu'a-t-il ressenti après toutes ces années d'efforts?

«Beaucoup, beaucoup, beaucoup de fierté. Ça a été difficile l'après Covid, étant donné qu'on n'a pas été capable de jouer, alors qu'on avait une très bonne équipe. Tout au long de ces séries, puis, lors de ce sixième match, dimanche, c'était quelque chose d'être au Centre Vézina et de vivre ça», dit-il.

Les sujets discutés

  • L’équipe, forte d’une défensive exceptionnelle et du gardien Lucas Beckman, se prépare pour la Coupe Memorial à Kelowna;
  • Yanick Jean souligne l’importance de la culture d’équipe et la communauté du Saguenay.

Vous aimerez aussi

«C'est une tête de hockey incroyable» -David Savard
Les amateurs de sports
«C'est une tête de hockey incroyable» -David Savard
0:00
15:04
«Les moins de 30 ans n'ont jamais vécu ça» -Alexandre Pratt
Les amateurs de sports
«Les moins de 30 ans n'ont jamais vécu ça» -Alexandre Pratt
0:00
8:10
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Les amateurs de sports

Voir tout
Le système Aduo pour le développement des moteurs en 2026
Rattrapage
Formule 1
Le système Aduo pour le développement des moteurs en 2026
L'improbable victoire de l'Anglais Aaron Rai
Rattrapage
Championnat de la PGA
L'improbable victoire de l'Anglais Aaron Rai
«Buffalo, c'est comme s'ils étaient essoufflés» -Antoine Roussel
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Après avoir créé l'égalité 2-2
«Buffalo, c'est comme s'ils étaient essoufflés» -Antoine Roussel
«Les moins de 30 ans n'ont jamais vécu ça» -Alexandre Pratt
Rattrapage
Un triomphe de la coupe Stanley des Canadiens
«Les moins de 30 ans n'ont jamais vécu ça» -Alexandre Pratt
Partie remise pour la Victoire
Rattrapage
Finale de la LPHF
Partie remise pour la Victoire
Le but de Newhook, l'attitude de Dobes et le parcours du Tricolore
Rattrapage
Temps d'arrêt
Le but de Newhook, l'attitude de Dobes et le parcours du Tricolore
«Le prochain contrat de Dobes, il va être de combien?» -Tony Marinaro
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Si les Canadiens atteignent la finale
«Le prochain contrat de Dobes, il va être de combien?» -Tony Marinaro
«Je ne suis pas convaincu qu'Andersen va être aussi bon» -Dany Dubé
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Série Canadiens-Hurricanes
«Je ne suis pas convaincu qu'Andersen va être aussi bon» -Dany Dubé
«C'est une tête de hockey incroyable» -David Savard
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Les succès de Martin St-Louis
«C'est une tête de hockey incroyable» -David Savard
Les gardiens lors du septième match: avantage Canadiens
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Canadiens-Sabres, 7e match
Les gardiens lors du septième match: avantage Canadiens
«C'est mettre les chances de notre bord de marquer le 1er but ce soir» -Roussel
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Fini le hockey de rattrapage
«C'est mettre les chances de notre bord de marquer le 1er but ce soir» -Roussel
«La confiance de Dobes n’a jamais été aussi grande en ce moment» -Denis Gauthier
Rattrapage
Table ronde Canadiens-Sabres
«La confiance de Dobes n’a jamais été aussi grande en ce moment» -Denis Gauthier
Maggie Flaherty tranche le débat en prolongation
Rattrapage
À une victoire de la coupe Walter
Maggie Flaherty tranche le débat en prolongation
Le niveau élevé de concentration de Jakub Dobes
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Grâce à son préparateur mental
Le niveau élevé de concentration de Jakub Dobes