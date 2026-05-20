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Pour un gardien, une longue pause fait mal

«Si je suis les Hurricanes, je suis inquiet pour Frederik Andersen»

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 20 mai 2026 20:30

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
«Si je suis les Hurricanes, je suis inquiet pour Frederik Andersen»
Dans l'oeil du coach / Cogeco Média

Le spécialiste des gardiens de but, Stéphane Waite, estime que les Canadiens doivent tirer partie de l'élan de leur victoire contre les Sabres de Buffalo en ouverture de leur série contre les Hurricanes de la Caroline.

Écoutez les propos de Stéphane Waite auprès de Mario Langlois à la veille de la première rencontre entre les Canadiens de Montréal et les Hurricanes.

Les sujets discutés

  • Les Canadiens doivent tirer partie de l'élan de leur victoire contre les Sabres de Buffalo;
  • «Pour les gardiens de buts, une longue pause est très mauvaise»
  • «Si je suis les Hurricanes, je suis inquiet pour Frederik Andersen»
  • Les tentatives de tirs des Hurricanes contre les Canadiens en saison régulière 2025-2026;
  • On va regarder avec intérêt les performances du Top 6 de chaque équipe;
  • L’échec-avant et la communication vont être essentiels;
  • Il n’y a plus aucune statistique qui compte. C'est une nouvelle saison.

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