Pour un gardien, une longue pause fait mal

Le spécialiste des gardiens de but, Stéphane Waite, estime que les Canadiens doivent tirer partie de l'élan de leur victoire contre les Sabres de Buffalo en ouverture de leur série contre les Hurricanes de la Caroline.

Écoutez les propos de Stéphane Waite auprès de Mario Langlois à la veille de la première rencontre entre les Canadiens de Montréal et les Hurricanes.

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